Juventus, lesione al bicipite femorale per Douglas Costa: fuori 20 giorni

JUVENTUS

Per Douglas Costa sarà una corsa contro il tempo per rientrare contro l'Inter nella sfida scudetto del primo marzo allo Juventus Stadium. Gli esami effettuati sul brasiliano dopo l'infortunio rimediato contro il Verona hanno infatti evidenziato "una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15-20 giorni",

Douglas Costa salterà il Milan (semifinale di Coppa Italia), Brescia e Spal (campionato) e il Lione (andata degli ottavi di Champions League) per tornare in gruppo a ridosso della partita contro l'Inter. Contando questi quattro match come persi, il brasiliano arriverebbe ad accumulare 43 partite saltate in due stagioni e mezza, la conferma di una delicatezza strutturale che pure Sarri aveva dovuto ammettere dopo il Verona: "A livello muscolare è fragile".