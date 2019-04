Juventus, le 32 regole del libro di Allegri: "È molto semplice"

06/04/2019

1 - "Se ci avessero insegnato di meno, avremmo imparato di più"

2 - "Il calcio è semplice: devi fare l'opposto di quello che fanno i tuoi avversari"

3 - "La semplicità è la cosa più difficile. Più scendi di categoria, meno i giocatori passano la palla, perché vogliono dimostrare quanto sono bravi"

4 - "Voglio giocatori pensanti e non polli d’allevamento"

5 - "Autenticità, direzione e un pizzico di empatia. Ecco gli ingredienti perfetti per guadagnarsi la fiducia dei giocatori"

6 - "Se vuoi sviluppare il talento, lascia esprimere i giovani in libertà"

7 - "Lasciati guidare dalle tue sensazioni... ma non quando sei sotto stress"

8 - "Il momento per vincere alla roulette è breve. Se non lo cogli, la sconfitta è quasi certa"

9 - "Il pensiero positivo abbassa l'energia"

10 - "Non esiste il mantenimento. Esiste solo il miglioramento continuo"

11 - "Se vuoi innalzare i picchi di prestazione, usa il cazzeggio creativo"

12 - "L'importanza di dire soltanto tre cose semplici ai giocatori"

13 - "Per vincere un altro campionato dobbiamo subire meno gol di tutti"

14 - "Essere autorevoli, non autoritari"

15 - "Gli attori principali sono sempre i giocatori"

16 - "La vita e il calcio sono simili: è tutta una questione di equilibrio"

17 - "Dai sempre al giocatore quello che gli serve, non ciò che vuole"

18 - "Così da manager aziendalista costruisco un team vincente"

19 - "Più alto è il livello di compiacenza, più è bassa la possibilità di vincere"

20 - "Scegli sempre collaboratori migliori di te rispetto a ciò che puoi delegare"

21 - "Per vincere, gioca la partita nella tua mente. Se non ti soddisfa, giocala di nuovo"

22 - "Il bravo manager è colui che porta soluzioni, non problemi"

23 - "La squadra diventa responsabile quando sa accendere e spegnere l'interruttore"

24 - "L’organizzazione deve essere al servizio della fantasia e dell'estro"

25 - "Nel calcio o fai gol, o fai assist, o corri"

26 - "Tutti possono giocare a pallone. Non tutti possono giocare a calcio"

27- "Se non puoi vincere, fai finire la partita mantenendo il possesso palla"

28 - "Se pensi a un concetto di gioco nel modo giusto, lo puoi disegnare"

29 - "Ci alleniamo per giocare nel modo in cui giochiamo"

30 - "Gli atleti sono come cavalli da corsa. Ogni tanto vanno messi al prato"

31 - "L'attenzione sui dati porta chiarezza, mentre le suggestioni danno energia"

32 - "L'emozione del campo dà energia, l’analisi razionale ti fa decidere"