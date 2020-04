Juventus, l'allenamento di Cristiano Ronaldo non è solo fisico: "Tempo di studiare"

Anche in tempo di quarantena, difficile vedere riposare Cristiano Ronaldo. L'allenamento del fuoriclasse portoghese, tuttavia, questa volta non è fatto di palestra o calci al pallone. CR7 ha infatti postato una foto che lo ritrae davanti a un blocco e una penna, con un messaggio motivazionale per i suoi follower: "Sfida sempre te stesso, per me oggi è tempo di studiare". Che stia preparando il terreno per una carriera futura? Chissà. Al momento Cristiano sta trascorrendo l'isolamento domiciliare nella sua Madeira, in attesa di rientrare a Torino e, se ci sarà il via libera, riprendere ad allenarsi con la Juve.