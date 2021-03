Juventus, la reazione c'è stata: ora serve diventare infallibili

Con il 3-1 inflitto al Cagliari la Juventus e Cristiano Ronaldo provano a mettersi definitivamente alle spalle la clamorosa eliminazione dalla Champions League e a tenere vive le ambizioni in campionato. La vittoria sui sardi, merito soprattutto di un gran primo tempo, ha messo in mostra una squadra capace di reagire con rabbia e orgoglio alla delusione europea e ha esaltato le capacità di un campione come CR7, che dopo le (meritatissime) critiche piovutegli addosso per la gara col Porto, ha zittito tutti con tanto di esultanza polemica, confermando che un campione come lui non sbaglia due partite di fila.

Getty Images