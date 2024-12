Juventus, Thiago Motta verso il Monza: "Cambiaso da valutare, Douglas Luiz potrei portarlo ma..."

La Juventus di Thiago Motta ricomincerà da Monza la caccia alla vittoria perduta in campionato. I bianconeri non vincono in Serie A dal derby del 9 novembre e puntano a sfruttare l'inerzia positiva della rotonda vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari: domenica sera all'U-Power Stadium il tecnico dovrebbe confermare il 4-2-3-1 col ritorno di Koopmeiners sulla trequarti e di Locatelli sulla linea mediana al fianco di Thuram. In difesa come sempre scelte obbligate, davanti probabile staffetta tra Conceiçao e Nico Gonzalez, tornato al gol in settimana.