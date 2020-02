Juventus, Sarri: "Conta solo la Spal, Higuain ancora dolorante"

JUVENTUS

La Juventus si prepara ad affrontare la Spal sabato alle 18, nel terzo anticipo della 25esima giornata di Serie A. La squadra di Di Biagio, ultima in classifica, è l'ultimo ostacolo sulla strada dei bianconeri prima della sfida di Champions contro il Lione, ma Sarri vuole pensare a un impegno per volta: "Per ora c'è solo la Spal, da domenica il Lione e da giovedì l'Inter. Dobbiamo attaccare una partita per volta - ha detto il tecnico in conferenza stampa - Higuain è ancora dolorante, mentre Pjanic è più avanti. Chiellini sta molto bene, l'ultimo passo per il recupero lo può fare più in partita che in allenamento. Valuteremo se farlo giocare".

LA CONFERENZA DI SARRI

Su Chiellini, Buffon e le scelte contro la Spal

"Giorgio sta bene, valuteremo dopo l'ultimo allenamento. Gli manca solo l'ultimo passo, che può fare più in partita che in allenamento. A Ferrara scenderà in campo la formazione migliore. Non so se giocherà Buffon, valuteremo domani. Per ora conto solo la partita di Ferrara, poi penseremo a Lione e Inter".

Su come i giocatori cambiano la filosofia di gioco

"Ci sono giocatori che fanno la differenza ma che hanno caratteristiche spiccatamente individualiste. Bisogna rispettare queste caratteristiche, senza stravolgere la mia idea di gioco che resta comunque la stessa. Sarrismo, sacchismo...sono tutte etichette messe dall'esterno, che hanno valenza quasi zero. Anche nel Milan di Sacchi, che era un grande collettivo, c'erano un paio di giocatori individualisti che facevano la differenza".

Su Khedira e Bernardeschi

"Khedira è un po' più indietro, bisogna decidere se portarlo comunque con noi o lasciarlo a Torino un altro paio di giorni a lavorare. Ascolteremo lo staff per decidere. Bernardeschi sta bene ed è in condizione di giocare, anche se non ha i 90' nelle gambe. Purtroppo per mille vicissitudini è stato sballottato da una posizione all'altra in campo. Gli va dato atto di essersi messo a disposizione, senza Douglas Costa può essere un'alternativa come esterno nel 4-3-3".

Su Higuain e Pjanic

"Miralem sta abbastanza bene ed è più avanti di Higuain. Ha svolto un allenamento sostanzioso. Gonzalo invece ha ancora dolore alla schiena".

Sul momento di Cuadrado

"Ha fatto vedere miglioramenti enormi come terzino. Per necessità di questo periodo è tornato a fare l'esterno offensivo, ma siamo molto contenti del suo rendimento".

Sulle partite in serie tra campionato, Champions e Coppa Italia

"Non ci interessa della serie in questo momento. Pensiamo solo alla Spal e la mia sensazione è che arriviamo in crescita dopo un periodo più difficile. Siamo in un periodo importante e lo sappiamo, dobbiamo però attaccare partita dopo partita, perché quelle davvero decisive arriveranno più avanti. Saranno i ritorni degli scontri diretti in Champions e le ultime di campionato".

Sulle diffide

"Emergenza gialli? Non facciamo grossi calcoli, pensiamo solo alla partita di Ferrara senza grossi problemi".

Sulla Spal

"Difficile dire come sia cambiata, con Di Biagio è stata fatta solo una partita. Quel che si è visto è che passata dai 3 centrali a 2 in difesa. Però sarà una partita difficilissima, su un campo tosto contro una squadra che si sta giocando la salvezza".

Sul 4-3-3

"Non è un modulo rigido, può adattarsi in base alla disponibilità dei giocatori. In questo momento stiamo mettendo dentro un esterno d'attacco invece di un trequartista. In fase difensiva cambia poco, mentre in fase offensiva forse ci dà un po' più di ampiezza rispetto al 4-3-1-2",