Juventus: Kostic si è allenato in gruppo, anche Rabiot verso il recupero

JUVENTUS

Con il rientro a pieno regime di Weah restano indisponibili solo Kean e il lungodegente De Sciglio, il calendario può dare una mano fino al ritorno con l'Inter

Buone notizie per Max Allegri: nell'allenamento di martedì mattina alla Continassa il tecnico della Juventus ha ritrovato Filip Kostic, assente lunedì; ha svolto parte della seduta col resto del gruppo anche l'insostituibile Adrien Rabiot, che aveva saltato il match di Marassi col Genoa e che nell'ultima sessione aveva lavorato solamente in palestra. Entrambi sembrano dunque recuperabili appieno per il match si sabato alle 12.30 contro il Frosinone. L'infermeria bianconera è ormai vicina a svuotarsi completamente: restano indisponibili Moise Kean, costretto allo stop da un problema alla tibia, e Mattia De Sciglio, fuori dalla scorsa stagione per la rottura del crociato. Entrambi puntano però al rientro all'inizio dell'anno nuovo.

Potrebbe tornare presto a pieno regime anche Timothy Weah, che ha disputato l'ultima mezzora di partita venerdì a Genova. Quello dell'americano è un recupero importante perché si tratta di fatto dell'unico esterno destro di ruolo a disposizione dei bianconeri. Su quella fascia sono stati adattati prima McKennie poi Cambiaso, entrambi per altro con buoni risultati, ma la presenza in campo dell'ex Lille può rappresentare un'arma in più anche nel sostegno a Dusan Vlahovic, le cui difficoltà in zona gol restano il grattacapo principale per Allegri.

Sabato allo Stirpe per i bianconeri comincia un periodo ricco di impegni, sulla carta però tutt'altro che proibitivi, che potrebbero aiutare la squadra a limare nuovamente le distanze dalla vetta. L'unico scontro diretto da qui a inizio febbraio sarà quello con la Roma del 30 dicembre, poi ci sarà il doppio confronto con la Salernitana (allo Stadium in Coppa Italia, all'Arechi in Serie A), quindi Sassuolo, Lecce ed Empoli. Dopodiché arriverà il momento della verità: il secondo faccia a faccia con l'Inter, questa volta a San Siro, in programma il 4 febbraio. Una buona parte della stagione potrebbe decidersi proprio nel prossimo mese e mezzo.