Juventus, Kean: "Tornare la scelta giusta, non mi pesa il post CR7"

LA PRESENTAZIONE

L'attaccante si presenta: "Sono qui per giocare, mi sento responsabile di indossare questa maglia"

In casa Juve è il giorno della presentazione di Moise Kean. L'attaccante, di ritorno a Torino, ha le idee ben chiare. "Indossare la maglia bianconera mi ha sempre dato grandi emozioni. Tornare è stata la scelta giusta e sono contento di questa nuova sfida - ha detto - Post Ronaldo? Nessun peso, son qui per dare una grande mano perché è la squadra dove sono cresciuto. Sono qui per giocare, mi sento responsabile di indossare questa maglia". Getty Images

Il ritorno a Torino dopo le esperienze all'Everton e al PSG. "Sono state grandi esperienze, ho imparato tantissime cose. Sono stato molto fortunato, ho imparato molte cose che non sapevo e ora sono qua in una grande società come la Juve".

Sulla squadra che ha ritrovato. "Ho trovato una squadra giovane ma anche con giocatori di grand esperienza. Non siamo partiti bene ma la Juve ha grandi obiettivi e sono sicuro che torneremo in alto”.

Su Allegri. “Il mister vuole sempre puntare in alto. Mi ha insegnato molte cose, soprattutto per quando poi sono andato via dalla Juve. Ci darà una grande mano”.

Kean promette massimo impegno. “Quando indossi la maglia della Juve devi sempre uscire sudato, dare il 100% per il risultato. Dobbiamo puntare in alto”.

Il debutto in campionato è stato da incubo, con l'errore che ha causato il gol-vittoria di Koulibaly. “Non sono stato fortunato a respingere la palla fuori dall’area. Ora la partita è finita quindi andiamo avanti, la partita a Malmo ci ha dato grande fiducia per proseguire”.