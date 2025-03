Thiago Motta e lo spogliatoio Juve: il perché di un rapporto non decollato

Le recenti parole attribuite a un giocatore della Juve ("Non sopporto Thiago Motta, e non sono l'unico") aprono un tema delicato in casa bianconera, che in un momento così complicato della stagione - l'eliminazione dalla Coppa Italia brucia ancora - si interroga non solo sulle scelte tattiche del suo allenatore ma pure nei rapporti con lo spogliatoio.