Juventus, Kaio Jorge va ko: lesione al retto femorale, tra 10 giorni nuovi esami

Perde già pezzi la Juventus di Massimiliano Allegri. Kaio Jorge si è infatti fermato per un problema muscolare nel corso dell'allenamento di lunedì, all'indomani del pareggio di Udine, e i primi esami hanno riscontrato un infortunio non di poco conto, una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni il talentino brasiliano si sottoporrà a nuovi test per valutare con maggior precisione i tempi di recupero, che comunque non si preannunciano brevissimi.

