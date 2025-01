Juventus incerottata verso il Derby: Vlahovic e Conceiçao restano in dubbio

Gennaio è un mese crocevia per il futuro della Juventus. Non solo il Derby contro il Torino come primo impegno in campionato del 2025, ma all'orizzonte gli scontri d'alta classifica contro Atalanta e Milan prima del ritorno in Champions League per affrontare il Bruges, con Napoli e Benfica subito dopo. Un tour de force che rende ancora più complicata la gestione degli acciacchi di Conceiçao e Vlahovic, non gravi da destare preoccupazioni sul lungo periodo ma nemmeno da sottovalutare soprattutto per la mancanza di alternative nel reparto.