Juventus, il rinvio facilita il recupero di Yildiz: altra panchina per Kolo Muani?

Il rinvio delle gare di Serie A in programma il giorno di Pasquetta ha creato non pochi disagi alla Fiorentina, ha fatto infuriare la Lazio, ma potrebbe aver servito un assist alla Juventus e in particolare a Igor Tudor, che con due giorni in più a disposizione potrebbe recuperare completamente Kenan Yildiz e schierarlo dal primo minuto nella trasferta del Tardini contro il Parma. Il talento turco dei bianconeri, che era in dubbio per una forte contusione alla coscia ma era stato comunque convocato, si candida a una maglia dal primo minuto alle spalle di Vlahovic (si va verso l’ennesima panchina per Kolo Muani) e con lui ci sarà quasi sicuramente Nico Gonzalez visto che il recupero di Teun Koopmeiners, che era stato escluso dall’elenco dei convocati per la trasferta in terra emiliana prima del rinvio, sembra essere più lontano.