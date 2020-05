Juventus, il ricordo del 5 maggio e la risposta di Materazzi

SUI SOCIAL

La data del 5 maggio continua a dividere il popolo bianconero e quello nerazzurro. Per la Juventus resterà per sempre il giorno dello Scudetto numero 26, arrivato grazie alla vittoria contro l'Udinese e alla contemporanea sconfitta dell'Inter contro la Lazio all'ultima giornata, in uno dei ribaltoni più clamorosi della storia della Serie A. Per l'Inter, invece, rappresenta il giorno della conquista della Coppa Italia 2010, il primo gradino nella scalata a quel "Triplete" che resta tutt'oggi un'impresa ineguagliata in Italia.

Le schermaglie social tra tifosi, a distanza di 18 anni dal primo dei due episodi, non sono mancate neanche in questo anniversario, che si è arricchito di un ulteriore botta e risposta: la Juve ha pubblicato una sintesi video di quel pomeriggio indimenticabile, con i festeggiamenti di Del Piero, Conte e compagni al triplice fischio. Un'ex bandiera dell'Inter come Marco Materazzi, dall'altra parte, ha risposto a modo suo, postando le foto della finale di Coppa e ricordandola come "l'alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggior incubo". In fondo, anche questo è il bello del calcio...

IL RICORDO DELLA JUVENTUS...

...E QUELLO DI MATERAZZI