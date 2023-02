Juventus, Ihattaren di nuovo in Italia dopo l'arresto

Mohamed Ihattaren è tornato in Italia. L'attaccante olandese di proprietà della Juventus ha fatto rientro a Torino a poco più di una settimana dall'arresto con l'accusa di violenza domestica, avvenuto ad Amsterdam domenica 12 febbraio, giorno del suo compleanno. Il 21enne ex Psv ha pubblicato sui social un video del suo ritorno in città e al Training Center della Continassa, dove ha ripreso ad allenarsi. Ihattaren è fermo di fatto dalla fine della scorsa stagione, quando dopo qualche buona prestazione con le giovanili dell'Ajax, dove era stato girato in prestito, aveva anche fatto il suo debutto in prima squadra nella finale di Coppa d'Olanda. "Ciò che ci definisce è come ci rialziamo dopo una caduta", il messaggio che accompagna il suo post su Instagram.