Olanda, Ihattaren arrestato ad Amsterdam: è accusato di violenza domestica

IL CASO

Il calciatore di proprietà della Juventus si trovava in patria per il suo compleanno, la sua casa è stata perquisita

© Getty Images Nuovi guai per Mohamed Ihattaren. L'attaccante olandese di proprietà della Juventus è stato infatti arrestato ad Amsterdam domenica, giorno del suo 21esimo compleanno, con l'accusa di violenza domestica nei confronti dell'ex fidanzata. La sua casa è stata perquisita lunedì mattina e, stando ai media olandesi, si trova tutt'ora in custodia. L'episodio non avrebbe comunque nulla a che vedere con l'arresto precedente, avvenuto a Utrecht a novembre a causa di "gravi minacce"

Ihattaren è stato acquistato dai bianconeri nell'estate del 2021, dopo aver disputato due stagioni da protagonista nel club in cui è cresciuto, il Psv Eindhoven. Girato immediatamente in prestito alla Sampdoria, l'olandese di origini marocchine non ha mai disputato un minuto con i blucerchiati e a gennaio 2022 è stato mandato in prestito annuale all'Ajax. Dopo qualche buona prestazione con le giovanili dei Lancieri ad aprile 2022 ha fatto il suo debutto in prima squadra nella finale di Coppa d'Olanda, ma a ottobre il club ha annunciato che non lo avrebbe riscattato e il 3 gennaio 2023 ha fatto formalmente ritorno in bianconero. Il suo contratto scade nel 2025.

Poco prima dei Mondiali era stato preso sotto l'ala protettrice di Wesley Sneijder, che si era detto pronto ad aiutarlo a tornare in forma, ma la collaborazione tra i due si era interrotta poco tempo dopo, con l'ex Inter che aveva spiegato che Ihattaren non riusciva a concentrarsi completamente sul calcio.

In Olanda si era parlato parecchio dei suoi contatti col mondo della criminalità e quest'ultima vicenda non può che complicare ulteriormente il prosieguo della sua carriera.