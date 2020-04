Juventus, grana Higuain: vorrebbe restare in Argentina

Incertezza Higuain in casa Juventus. L'attaccante argentino, tornato in patria con l'ok del club lo scorso 19 marzo per stare vicino alla mamma ammalata e per vivere in famiglia il lockdown, avrebbe paura del coronavirus e riterrebbe pericoloso tornare in Italia chiedendo di valutare ogni possibilità per rinviare ulteriormente il rientro, o addirittura per non tornare affatto. La Juve al momento non ha diramato alcuna comunicazione ufficiale, aspetta di avere la certezza che gli allenamenti riprenderanno il 4 maggio, ma alla Continassa ci si prepara alla ripresa e quindi presto la convocazione per il Pipita arriverà.