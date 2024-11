Juventus, Giuntoli: "Vlahovic? Contenti di quel che fa, non importa cosa dice"

Cristiano Giuntoli ha parlato di mercato e dell'emergenza centravanti in casa Juventus, a pochi minuti dal match di San Siro col Milan: "Non so nemmeno io chi gioca oggi in attacco, lo vedremo in campo - le parole del Managing Director Football bianconero -. Mercato? Contiamo di recuperare Milik. Sicuramente qualcosa dietro dovremo fare, anche se a gennaio non è mai facile. La volontà è intervenire nella parte difensiva. Attaccante? In questo momento non sussiste il problema, contiamo sul recupero di Milik e pensiamo sia adatto al gioco del mister".