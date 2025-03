Elkann in tribuna, Del Piero acclamato, Chiellini in rampa di lancio: iniezioni di juventinità per la rinascita della Signora

La presenza fisica di John Elkann allo Stadium dopo il ribaltone in panchina è stato un primo segnale. C'è bisogno di una maggiore presenza da parte dei vertici della società, perché i soldi da soli aiutano, ma non bastano. Forse lo ha capito anche il numero uno di Exor, che ha ereditato dal cugino un ruolo complesso, che va ben oltre quello di semplice proprietario del club più importante d'Italia. Ed è per questo che, dopo aver affidato la squadra a Tudor, uno che di juventinità è pieno, negli ultimi giorni sono andate in crescendo le voci su un maggior coinvolgimento di Giorgio Chiellini. L'ex capitano è tornato a Torino da pochi mesi e con una qualifica marginale, ma presto, molto presto, potrebbe iniziare a lavorare a stretto contatto con la parte sportiva, che in questo momento è rappresentata dal solo Cristiano Giuntoli.