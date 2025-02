Juventus, è ecatombe infortuni: già 26 stop muscolari e il dato su Douglas Luiz è clamoroso

Il giocatore che si è fermato più volte (4) è proprio Douglas Luiz: prima il lungo stop tra fine ottobre e inizio dicembre, poi altre due noie fisiche che lo hanno costretto a saltare la trasferta di Monza e il doppio impegno Psv-Inter, fino al nuovo ko di settimana scorsa a Cagliari. A lasciare particolarmente perplessi, in questo caso, è la storia clinica del brasiliano, che parla di un giocatore assolutamente affidabile sul piano fisico: l'ultimo infortunio prima di vestire il bianconero risaliva infatti all'autunno 2021, ai tempi dell'Aston Villa, quando saltò tre gare di Premier per un problema alla coscia. Difficile stabilire le cause di questa improvvisa fragilità, ma certamente al J Medical qualcuno si starà interrogando sulla questione.