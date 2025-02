Juve, si ferma anche Douglas Luiz: lesione di basso grado al bicipite femorale

Dopo Nicolò Savona, ko per quindici giorni a causa di un'elongazione muscolare, in casa Juve si ferma anche Douglas Luiz. Dopo aver accusato un fastidio nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari, il brasiliano è stato sottoposto a ulteriori accertamenti strumentali al J-Medical e gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Al momento non è ancora chiaro quanto dovrà rimanere fermo con precisione il centrocampista, ma l'impressione è che non dovrebbe trattarsi comunque di una cosa breve. Secondo quanto si apprende, Douglas Luiz dovrebbe rientrare dopo la sosta di marzo delle nazionali.