Juventus, elongazione della coscia per Savona, 15 giorni out. Accertamenti anche per Cambiaso e Douglas Luiz

Giornata di esami in casa Juventus. In mattinata Nicolò Savona si è sottoposto a esami strumentali al JMedical che hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale della coscia destra. Il terzino cresciuto nelle giovanili bianconere aveva saltato la trasferta di Cagliari per un "problema muscolare" non ancora ben definito, secondo quanto riferito nel post partita da Thiago Motta. Per il giocatore si parla di uno stop di circa quindici giorni: salterà certamente le sfide di coppa Italia contro l'Empoli e di campionato contro l'Hellas Verona, oltre probabilmente al big match del 9 marzo allo Stadium contro l'Atalanta.