Juventus, Dybala vede la Roma: emergenza a centrocampo per Allegri

VERSO JUVENTUS-ROMA

L'argentino sta meglio e potrebbe tornare tra i convocati. Dubbio McKennie, out Morata e Rabiot

Archiviata la sosta per le nazionali, la Juventus è pronta a riprendere la marcia in campionato che conta al momento tre vittorie consecutive dopo l'inizio col freno a mano tirato. Per i bianconeri il calendario prospetta la sfida interna alla Roma e Massimiliano Allegri dovrà inventarsi qualcosa per far fronte all'emergenza infortuni. In questo senso una buona notizia potrebbe arrivare da Paulo Dybala: l'argentino sta recuperando bene dal problema muscolare e potrebbe già tornare nell'elenco dei convocati.

Difficile vederlo partire tra i titolari, ma la Joya potrebbe essere a disposizione per uno spezzone di partita contro i giallorossi di Mourinho. Un'ottima notizia per sé, visto che le lacrime del 26 settembre lasciavano presagire a tutt'altri tempi di recupero e per Allegri che però dovrà valutare altre situazioni complicata. Restando all'attacco, Alvaro Morata è in miglioramento ma non tanto per esserci contro la Roma. Lo spagnolo potrebbe anticipare di qualche giorno il rientro previsto per fine mese e punta l'Inter.

E' per il centrocampo però che Allegri ha i grattacapi più grossi perché dai recuperi o meno dipenderà anche lo schieramento del resto della squadra. Rabiot è risultato positivo al Covid in Nazionale e non ci sarà, mentre la presenza di McKennie resta fortemente in dubbio sia per il rientro tardivo dagli impegni con la nazionale statunitense, sia per un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida contro Panama. Al momento gli unici due centrocampisti a completa disposizione di Allegri restano Bentancur, reduce dalla trasferta transoceanica, e Locatelli, con Arthur recuperato ma non in piena forma.

Dall'altra parte le cose non vanno meglio per Mourinho e la Roma. Se il portoghese potrà contare su Zaniolo che ha smaltito i problemi che non gli hanno permesso di rispondere alla convocazione della Nazionale, Lorenzo Pellegrini è alle prese con la febbre ma dovrebbe recuperare in tempo. Da valutare, invece, le condizioni di Abraham dopo l'infortunio con l'Inghilterra: l'attaccante si sottoporrà agli esami del caso in giornata per la sospetta distorsione alla caviglia destra.