Juventus, Dybala: "Credo allo scudetto. Ora sto bene, se Allegri vuole sono pronto"

LE PAROLE

L'argentino: "Ho imparato molto da Ronaldo e Messi. Ora punto ai gol di Roberto Baggio con la Juve"

Juventus in corsa per lo scudetto. Se per Allegri è impossibile e per De Ligt serve un miracolo sportivo, Paulo Dybala ci crede: "Dobbiamo ancora giocare contro l'Inter a Torino e poi mancano tante partite. Io allo scudetto ci credo". Il numero 10 bianconero, sulla via del rientro dopo l'ennesimo stop, non si nasconde: "Adesso sto bene e voglio giocarle tutte. Se il mister mi farà giocare, sono pronto". Getty Images

Ospite a un evento benefico nel quale ha ritirato un premio, l'argentino ha parlato un po' del suo momento di forma e degli ultimi mesi stagionali della Juventus tra Champions League e Serie A: "Contro il Villarreal non è facile perché è una squadra forte - ha commentato Dybala -, ma giocheremo il ritorno in casa e vogliamo vincere. Per lo scudetto io ci credo, dobbiamo ancora ospitare l'Inter a Torino".

Alla Joya mancano tre reti per superare il bottino di Roberto Baggio con la Juventus: "Spero di conoscerlo presto e di superarlo, quando sei così vicino devi provarci. Anche se ho impiegato qualche partita in più, ma lui era un fenomeno".

A proposito di fenomeni, in carriera Dybala ha condiviso lo spogliatoio con Messi in Argentina e Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Che sfiga eh giocare in questa era - ha sorriso l'argentino -. Ho avuto la fortuna di giocare con loro perché si impara tanto, come anche con Buffon e Dani Alves. Ero molto contento quando CR7 arrivò alla Juventus".

CHERUBINI: "INCONTREREMO DYBALA PER IL RINNOVO"

Presente all'evento anche il direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini: "Abbiamo fatto un grande sforzo come società per portare alla Juventus Vlahovic e Zakaria a gennaio. Il mister dice di non credere allo scudetto, ma la Juventus deve farlo sempre".

Un tema caldo è il rinnovo di Dybala: "Nei prossimi giorni incontreremo lui e gli altri giocatori in scadenza".