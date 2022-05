Juventus, Dybala a quota 115 gol come Baggio: "Onore e orgoglio"

La rete segnata contro il Genoa non è bastata per i tre punti ma, a livello personale, Paulo Dybala può dire di aver raggiunto un prestigioso traguardo: 115 gol con la maglia della Juventus come Roberto Baggio. La Joya ha festeggiato sui social, su Instagram pubblicati post e stories in cui si legge "Onore e orgoglio" oltre a un divertente fotomontaggio del suo viso sul corpo del Divin Codino.

instagram