Dragusin va al Tottenham, il Genoa prende Spence

L'INTRECCIO

Gli Spurs pagheranno 30 milioni di euro, al Genoa anche Spence. Bonucci va al Fenerbahce

© Getty Images Il Tottenham è a un passo da Radu Dragusin: in mattinata gli Spurs hanno alzato l'offerta sino ai 25 milioni di euro più 5 di bonus richiesti dal Genoa che quindi ha accettato, assicurandosi nello stesso affare il prestito di Djed Spence, terzino classe 2000. In Liguria non finirà Leonardo Bonucci, che avrebbe gradito tornare in Italia per avvicinarsi alla famiglia ma non era tra le priorità dei rossoblù: l'ex Juventus dovrebbe finire al Fenerbahce.

La priorità in casa Genoa è ultimare la cessione di Dragusin: Napoli e Milan, che pure avevano provato a inserirsi, nulla hanno potuto davanti la forza economica del Tottenham, capace di superare pure i bavaresi con una proposta di 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Oggi si definirà il tutto, poi partirà la caccia al sostituto: il nome di Bonucci, come detto sopra, non scalda particolarmente i dirigenti liguri. Ecco perché il 37enne sta per dire sì al Fenerbahce, per lui si sarebbe mosso pure l'ex Inter Edin Dzeko. Il tempo passa e c'è anche da risolvere il contratto con l'Union Berlino firmato lo scorso agosto.

