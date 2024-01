Tutti vogliono Dragusin: suggestione Milan, irrompe il Bayern

MILAN SU DRAGUSIN, LA SITUAZIONE

È l'edizione genovese de La Repubblica a tirare in ballo il Milan, addirittura parlando di un sorpasso sulle altre concorrenti grazie alla carta Lorenzo Colombo, attaccante attualmente in prestito al Monza (che intanto sonda Djuric del Verona) e che piace molto al Genoa. Al momento quello rossonero sembra più che altro un sondaggio, per le cifre in gioco ma soprattutto perché altri club sono decisamente in vantaggio. La pista milanista potrebbe essere avvalorata dalle parole che Florin Manea, agente del giocatore, aveva pronunciato qualche giorno fa: "Secondo me se lascia il Genoa, lo deve fare per una squadra molto importante. Parlo di una delle 5-6 top in Premier League, le top in Italia come Inter o Milan".