Juventus, Douglas Costa al lavoro per Sarri: alla Continassa con 10 giorni di anticipo

03/07/2019

La prima grande risposta a Maurizio Sarri è arrivata da Douglas Costa . L'esterno brasiliano è già tornato a Torino e si è presentato alla Continassa per allenarsi, con più di una settimana di anticipo rispetto all'inizio ufficiale del ritiro della Juventus . Costa è uno dei nomi più volte finito sul mercato, ma Sarri ha detto di voler puntare sul talento per il suo gioco e il brasiliano ha raccolto l'invito: dare il massimo da subito.

Fatti e non parole, in questo senso la decisione di Douglas Costa è una vera e propria dichiarazione di intenti per la stagione in arrivo, prendendo al volo l'appello di Sarri di voler ripartire dai giocatori più talentuosi, compreso il brasiliano. Detto, fatto: Douglas Costa è rientrato nella sua casa di Torino dopo le vacanze in Brasile e si è presentato alla Continassa per allenarsi con una settimana di anticipo rispetto ai compagni, tutto rigorosamente testimoniato su Instagram con tanto di risposta a un tifoso: "Quanta voglia ho di cominciare la nuova stagione da 1 a 10? Undici".