Juventus, Di Maria e Bonucci vedono la Fiorentina

JUVENTUS

L'esterno argentino e il difensore azzurro hanno lavorato parzialmente in gruppo, Allegri punta a riaverli per il match del Franchi di sabato

Comincia a svuotarsi l'infermeria della Juventus. Leonardo Bonucci e Angel Di Maria hanno lavorato parzialmente in gruppo nell'allenamento dell'antivigilia del match con lo Spezia e Allegri può cominciare a sperare di riavere entrambi a disposizione per il match di sabato al Franchi contro la Fiorentina. Difficile, invece, recuperarli per la sfida casalinga contro i liguri, in programma mercoledì sera. Ha ripreso ad allenarsi col resto del gruppo anche Nicolò Fagioli, che però resta in uscita: la pista più calda è quella di un ritorno in prestito alla Cremonese.

Di Maria è reduce da una lesione di basso grado dell'adduttore lungo della gamba sinistra, mentre Bonucci aveva rimediato un affaticamento al flessore. Contro la squadra di Gotti i bianconeri dovranno ancora fare di necessità virtù, con la conferma di Danilo nel ruolo di centrale difensivo e della coppia Kostic-Cuadrado sugli esterni d'attacco, ma per il big match contro i viola Allegri potrebbe avere qualche alternativa in più. Il "Fideo", in particolare, garantirebbe quella qualità e quella creatività nella trequarti offensiva che sono mancate nelle gare contro Sampdoria e Roma, assicurando un maggior supporto offensivo a Vlahovic.

Il prossimo sulla lista dei rientranti è Paul Pogba, che in settimana potrebbe tornare a riassaporare il campo. Fermo dal precampionato per una lesione del menisco laterale del ginocchio destro, il francese punta a tornare a disposizione del tecnico attorno a metà settembre, tra il match con la Salernitana e quello col Benfica in Champions League. Servirà ancora un po' di pazienza, invece, per recuperare Federico Chiesa, dopo la rottura del crociato. L'esterno azzurro è sulla via del recupero, ma Allegri ha già fatto sapere che sarebbe contento se rientrasse prima della sosta per il Mondiale. Si parla dunque di inizio novembre, di fatto a 9 mesi dal ko.