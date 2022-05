Juventus, Del Piero rievoca il 5 maggio: il ricordo accende i tifosi

Il 5 maggio non è mai un giorno come un altro per i tifosi della Juventus. E tra quelli, oggi, c'è anche chi quel giorno del 2002 la storia della società bianconera ha contribuito a scriverla. Alessandro Del Piero, mai come in questo momento vicino alla sua Juve dopo anni di silenzio, ha postato su Instagram il ricordo di quel pomeriggio a Udine che portò lo scudetto ai bianconeri con il tracollo dell'Inter a Roma. "5 maggio 2002, quando ci credi fino alla fine tutto può accadere".