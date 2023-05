Juventus, De Sciglio va sotto i ferri: lesione del legamento crociato anteriore

© Getty Images

Brutto infortunio per Mattia De Sciglio contro il Lecce. Il terzino destro ha dovuto abbandonare il campo in barella e in lacrime dopo trenta minuti e gli esami hanno confermato quello che si temeva: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore di Allegri nei prossimi giorni andrà sotto i ferri e dovrà stare fermo a lungo.