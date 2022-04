Juventus, De Sciglio: "Con il Lione ho riscoperto il gusto di giocare"

A Lione "ho riscoperto il gusto di divertirmi in campo. Il piacere di giocare. E ho potuto confrontare le due mentalità. Ho scoperto un calcio più veloce, dove anche le piccole squadre giocano senza limitarsi a difendere. Un calcio più fisico, anche. Ora ho più fiducia nelle mie capacità". Parole di Mattia De Sciglio, tornando con la mente la sua esperienza in prestito in Ligue 1 la scorsa stagione. "Se dovessi rifare la scelta, la rifarei mille volte", ha assicurato il difensore della Juventus in un'intervista a L'Equipe. L'esperienza "mi è piaciuta molto, mi sono confrontato con un'altra cultura. Una vera e propria esperienza di vita".

Getty Images