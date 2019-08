Juventus, Danilo segna dopo 29'': è record

Danilo in Juventus-Napoli ha messo perfettamente in pratica la locuzione "Cogli l'attimo": entrato in campo al 15' per l'infortunio a Mattia De Sciglio, il brasiliano ci ha messo solo 29'' a segnare e sbloccare la partita. Un gol importante, un gol da record visto che l'esterno è diventato lo straniero più veloce di sempre a segnare il suo primo gol in Serie A. Superato John Aloisi che nel 1995 segnò dopo 80'' in Cremonese-Padova.

Danilo inoltre è anche il secondo giocatore in assoluto ad aver segnato il suo primo gol in Serie A, record ancora detenuto da Alberto Paloschi in Milan-Siena del 2008: solo 16''. Infine, per trovare un giocatore più rapido che segnasse il primo gol in Serie A con la nuova maglia bisogna tornare a Duvan Zapata, 17'' con la Samdporia nel 2017.