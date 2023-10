Juventus, Danilo non recupera: niente sfida contro la Fiorentina

SLITTA IL RIENTRO

Il capitano bianconero non ha recuperato dalla lesione muscolare e al Franchi non ci sarà

Brutta notizia per la Juventus di Allegri che sperava di poter contare sul rientro di Danilo al centro della difesa già dalla undicesima giornata contro la Fiorentina. Il difensore brasiliano invece non ha recuperato dalla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, avverte ancora fastidio e per questo non sarà a disposizione al Franchi. La Juventus fino a questo momento ha gestito - senza subire gol - l'emergenza, ma Allegri contava di poter schierare il capitano nella delicata trasferta in Toscana.

Con anche Alex Sandro ai box, il tecnico bianconero si è affidato con ottimi risultati a Gatti e Rugani ma resta da capire per quanto Danilo dovrà stare ancora ai margini. L'evoluzione clinica del recupero sarà monitorata quotidianamente per mettere nel mirino la sfida con il Cagliari, anche se con la sosta per le nazionali in vista la Juventus potrebbe optare per un decorso più conservativo.