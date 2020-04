Juventus, Cristiano Ronaldo torna a Torino 

LA DECISIONE

Cristiano Ronaldo tornerà a Torino questo martedì . La stella della Juventus è stata a Madeira nelle ultime settimane in isolamento, dopo l'esplosione della pandemia di Covid-19 in Italia. Ora, con il graduale ritorno di tutte le attività prospettata dalla Fase 2, l'attaccante tornerà in Italia per scontare l'autoisolamento di 14 giorni nel nostro Paese. Gli atleti potranno riprendere l'allenamento individualmente il 4 maggio, anche se nel rispetto di tutte le regole della distanza sociale. L'allenamento di CR7: "Le ruote bruciano"

L'annuncio è stato dato dal quotidiano portoghese Record e CR7 e uno dei pochi calciatori ad essere ancora all'estero. La Juventus ha iniziato a richiamare i giocatori alla base e proprio in questa direzione andrà capita la situazione riguardante Gonzalo Higuain, attualmente in Argentina anche per stare accanto alla madre malata.