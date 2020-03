Juventus, Cristiano Ronaldo rimane in Portogallo in quarantena

LA DECISIONE

La situazione legata a Daniele Rugani blocca Cristiano Ronaldo in Portogallo. L'attaccante ieri era volato a casa per stare vicino alla mamma, recentemente colpita da ictus, sfruttando il giorno libero concesso dalla Juventus ma ora, vista l'obbligatorietà della quarantena, probabilmente rimarrà a Madeira fino al termine della precauzione sanitaria.

Già ieri il club bianconero, nel comunicato relativo agli allenamenti pomeridiani del resto della squadra, aveva annunciato che CR7 sarebbe rimasto in Portogallo "in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso". Situazione confermata dopo la positività di Rugani al coronavirus.

Secondo fonti vicine al giocatore, il portoghese già non era convinto della decisione della Uefa di voler comunque far disputare il match di Champions League contro il Lione. Ora il match è da considerarsi quantomeno rinviato ma Ronaldo non avrebbe avuto comunque intenzione di tornare, come riporta Tuttosport, seguendo alla lettera le regole in questo periodo di emergenza: stare a casa per rallentare i contagi.

I voli da e per l'Italia sono bloccati ma CR7, assieme a Georgina e ai figli, si era spostato con il proprio jet privato.