Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19

JUVENTUS

La Juventus perde Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, infatti, è risultato positivo al Covid-19 dopo un test effettuato con il Portogallo in vista della sfida di mercoledì di Nations League contro la Svezia. In una nota la Federcalcio portoghese ha fatto sapere che CR7 “sta bene, è senza sintomi ed è stato posto in isolamento”. Per lui niente sfida con il Crotone e niente debutto in Champions League con la Dinamo Kiev.

"A seguito del caso positivo, i restanti giocatori sono stati sottoposti a nuovi test questo martedì mattina, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio, alla Cidade do Futebol" ha aggiunto la Federazione lusitana.



Calendario alla mano, la Juventus dovrà fare a meno del proprio fuoriclasse nella sfida di campionato contro il Crotone di sabato e nel debutto di Champions League contro la Dinamo Kiev. A rischio anche il match contro il Verona del 25 ottobre e la sfida contro il Barcellona di Messi in programma il 28 dello stesso mese, se non dovesse guarire in una decina di giorni. Con il nuovo DPMC che entrerà i vigore domani "le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)".

LAPO ELKANN: "ASPETTIAMO IL RITORNO DEL RE"



LA TAVOLATA CON I COMPAGNI DI NAZIONALE