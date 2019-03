Juventus, Cristiano Ronaldo infortunato: potrebbe saltare tre partite

26/03/2019

L'unica certezza su Cristiano Ronaldo, al momento, è che in giornata tornerà a Torino (forse con un volo privato). L'attaccante portoghese dovrebbe fare una risonanza per capire l'entità del problema rimediato ieri contro la Serbia ma non si sa ancora se nel capoluogo piemontese o direttamente a Lisbona. CR7 ha tranquillizzato tutti: "Torno tra due settimane" quindi in tempo Ajax-Juventus di Champions League.