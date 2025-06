Juventus, crescono le quotazioni di Tudor: deciderà Comolli in Usa

Dalla "minaccia" di rinunciare al Mondiale per Club, alla possibile riconferma, il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus pare diventare un po' più saldo con il passare dei giorni. Incassati i "no" di Conte e Gasperini, a Torino sembrano puntare sul tecnico croato che ha portato i bianconeri in Champions League, raccogliendo le macerie lasciate da Thiago Motta. Insomma, un futuro tutt'altro che già segnato, come emerso dal vertice tenuto in Germania, dove John Elkann, Giorgio Chiellini e il prossimo dg Damien Comolli si sono ritrovati in occasione della finale tra Psg e Inter.