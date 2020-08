Juventus, CR7 fissa già l'obiettivo: "Andiamo per il mio terzo scudetto"

SU INSTAGRAM

"Sono felice di aver vinto gli ultimi due dei nove scudetti di Serie A della Juventus! Alcune persone penseranno che sia stato facile, ma non lo è stato! Anno dopo anno con talento, dedizione e duro lavoro si è in grado di raggiungere i propri obiettivi e diventare migliore di prima! Avanti per il mio terzo Scudetto!”. Con un post sul proprio profilo Instagram Cristiano Ronaldo spegne definitivamente le voci che lo volevano tentato dal progetto del nuovo Newcastle o addirittura da un clamoroso ritorno al Real Madrid e fissa già l'obiettivo per la prossima stagione. Il contratto di Cristiano Ronaldo con la Juventus scadrà il 30 giugno 2022, quando il portoghese avrà già compiuto 37 anni.

Il cinque volte Pallone d’Oro ha segnato 31 reti in 33 partite di campionato in questa stagione e dopo la vittoria dello scudetto si era espresso così sul suo futuro: “Ecco fatto! Campioni d’Italia. Felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club. Questo titolo è dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa rovesciando il mondo. Non è stato facile! Il vostro coraggio, la vostra attitudine e la vostra determinazione sono state la forza di cui avevamo bisogno per affrontare questa stretta finale del campionato e lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l’Italia. Un grande abbraccio a voi tutti!”.

LA FESTA CONTINUA CON BUFFON: "INDOVINATE QUANTI TROFEI HANNO VINTO QUESTI DUE GIOVANOTTI"