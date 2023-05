Juventus, se arrivi settima sei in Conference League

lo scenario

La vittoria dell'Inter in Coppa Italia può regalare l'accesso europeo ai bianconeri, fondamentale per non perdere l'Europa per due anni

La vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter porta riflessi anche sul campionato e sulle squadre che si giocano l'accesso alle coppe europee, in particolare la situazione del settimo posto attualmente occupato dalla Juventus. Considerando l'attuale classifica della Serie A, l'Italia potrebbe anche avere otto squadre nelle coppe europee l'anno prossimo: le prime quattro in Champions League, o cinque se la Roma vincesse l'Europa League, due in Europa League e una in Conference League, la settima appunto. L'ottava potrebbe essere la Fiorentina, attualmente undicesima, ma che con un successo in finale di Conference andrebbe in Europa League.

SERIE A, LA SETTIMA VA IN CONFERENCE Con due giornate di campionato da giocare e le tre finali che attendono Inter, Roma e Fiorentina sono ancora diverse le variabili in questo gioco a incastri (se, per esempio, Inter e Roma finissero quinta e sesta ma vincessero le rispettive coppe, andrebbero in Champions e a quel punto la quarta in campionato finirebbe in Europa League e la settima in Conference). Ma almeno una certezza c'è, ed è proprio quella relativa al settimo posto che garantirà l'accesso alle coppe europee del 2023/24.

INTER, ASSIST ALLA JUVE Una buona notizia per la Juve, dicevamo, perché garantirsi sul campo la qualificazione all'Europa in questa stagione eviterebbe il rischio di restare più stagioni di fila senza coppe: la scure della Uefa per le questioni di giustizia sportiva diviene effettiva nella prima annata possibile. Qualificandosi alle coppe quest'anno e con la possibile esclusione comminata dall'Uefa, l'anno prossimo la Juve potrebbe invece giocarsi l'accesso europeo per la stagione 2024/25 senza il rischio di non poter giocare neppure quelle.

JUVE, LA VARIABILE STIPENDI Questo discorso è valido se il filone stipendi non producesse ulteriori penalità da scontare in questa stagione, facendo scendere la Juve sotto il settimo posto: a quel punto niente qualificazione alle coppe 2023/24, e se l'anno prossimo i bianconeri si qualificassero allora dovrebbero scontare l'esclusione Uefa nel 2024/25, potendo tornare a giocare nelle serate europee solo nel 2025/26.

