Juventus, col Monza l’ultima di Alex Sandro e non solo

VERSO JUVENTUS-MONZA

Coi brianzoli la festa per la conquista della Coppa Italia e il saluto al brasiliano, che non sarà l’unico a partire: Giuntoli a caccia del tesoretto per il mercato

La nuova Juventus di Thiago Motta inizia a prendere forma stasera. I bianconeri di Montero, all’ultima sulla panchina dei ‘grandi’, affrontano allo Stadium il Monza per provare a conquistare quel terzo posto al momento condiviso col Bologna e per festeggiare con i propri tifosi la conquista della Coppa Italia. Ma la partita contro la squadra di Palladino sarà anche l’occasione per salutare Alex Sandro, che andrà a scadenza di contratto il 30 giugno, e diversi altri giocatori che verosimilmente andranno sul mercato in estate. Giuntoli ha praticamente chiuso i colpi Di Gregorio e Calafiori e ora va caccia di un tesoretto da investire.

Vedi anche juventus Juventus, Allegri non ci sta e va allo scontro: negata ogni accusa con una lettera Oltre al brasiliano, omaggiato anche da Gatti sui social ('Leggenda. Persona Pazzesca. Sei un esempio per noi giovani puma''), potrebbero salutare infatti anche Perin e Milik e chi, come Kean e McKennie, ha già rifiutato la proposta di rinnovo e quindi potrebbe partire prima di entrare nell’ultimo anno di contratto. In partenza anche Kostic (scadenza 2026) e in bilico anche il futuro di Chiesa e Bremer, che davanti a una super offerta potrebbero dire addio, e poi c'è Rabiot che resta un capitolo a parte: è in scadenza, ma la Juve spera ancora nel rinnovo.

Giuntoli vuole fare cassa per finanziare la rivoluzione bianconera e in questo senso attenzione anche ai cavalli di ritorno: Arthur non sarà riscattato dalla Fiorentina e la Juve proverà a cercare un nuovo acquirente all'estero, mentre Huijsen tornerà dal prestito alla Roma e potrebbe finire al Dortmund portando in dote 30 milioni. Più o meno gli stessi che la Juve potrebbe guadagnare dalla cessione (in Premier?) di Soulé e poi c'è Kaio Jorge, che interessa a Braga e Sporting Lisbona.

La nuova Juventus nasce stasera, Giuntoli è già al lavoro per trovare le risorse per finanziare la campagna acquisti.

Vedi anche Mercato Hummels via a zero dal Borussia: Milan e Juve ci pensano