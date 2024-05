Hummels via a zero dal Borussia: Milan e Juve ci pensano

Per Mats Hummels potrebbe profilarsi un derby tutto italiano quest'estate. Secondo quanto riporta la Bild, il difensore 35enne non dovrebbe rinnovare infatti il contratto in scadenza il 30 giugno col Borussia Dortmund e sulle sue tracce si sarebbero subito messi sia Milan, sia la Juve. Classe '88, Hummels è uno dei migliori interpreti del ruolo degli ultimi anni e da parametro zero rappresenta una grande occasione di mercato per chi è a caccia di un leader difensivo da aggiungere in rosa soprattutto per la Champions.