Juventus, Chiesa vuole riprendersi tutto: “Facciamo più punti possibile”

L'INTERVISTA

L’azzurro è finalmente recuperato dopo i mesi ai box: “Sono cresciuto a livello mentale, ora mi aspetto di giocare”

Federico Chiesa vuole riprendersi tutto dopo un anno terribile, con il grave infortunio che l'ha tenuto per tanti mesi lontano dal campo. "Nel 2023 mi aspetto di giocare con continuità e l'obiettivo è tornare in forma e ritrovare un certo minutaggio". Contro il Monza ha dovuto dare forfait, ora è a piena disposizione per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, giovedì sera.

"Purtroppo ho saltato la scorsa partita per un affaticamento, ma ci sta dopo un lungo infortunio - spiega all'ANSA - e devo dire che mi sento bene fisicamente: non saprei dare una percentuale, soltanto il campo dirà quando sarò al top ma già a Napoli sono partito dal primo minuto".

Aveva lasciato una Juventus in lotta per la Champions e una Nazionale fresca campione d'Europa, ora ritrova i bianconeri immersi nei problemi giudiziari con una classifica mai così brutta: "Dobbiamo puntare a centrare i nostri obiettivi - dice Chiesa - e con la Juve dovremo fare più punti possibile pensando a una gara per volta, mentre con l'Italia puntiamo all'Europeo del 2024".

Proprio l'azzurro gli ha lasciato uno dei rimpianti più grandi dell'anno fermo ai box per il terribile infortunio al ginocchio: "La partita che avrei voluto giocare a tutti i costi è quella contro la Macedonia perché avrei voluto dare una mano ai miei compagni, ma purtroppo non è stato possibile".

Non tutto il male viene per nuocere però: "Sono cresciuto a livello umano e mentale, questo infortunio ti mette davanti tanti ostacoli che non avevo mai affrontato", ha rivelato il venticinquenne.

