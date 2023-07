Juventus, Chiellini in visita agli ex compagni a Los Angeles

Visita gradita per la Juventus durante la tournée negli Stati Uniti: come testimoniato da un video pubblicato sui canali social del club, l'ex capitano bianconero Giorgio Chiellini ha fatto visita agli ex compagni nel centro di allenamento di Los Angeles, come già era accaduto nel 2022 a poche settimane dal suo trasferimento in MLS. Sorrisi, battute e abbracci per Chiellini e il resto della squadra, alle prese con la preparazione in vista della prossima stagione. Dopo l'amichevole saltata con il Barcellona, i bianconeri affronteranno negli Usa il Milan e il Real Madrid prima di rientrare in Italia.