Serie A, corsa Champions: la Juve consolida il quarto posto, restano in gara Roma e Lazio

LE STATISTICHE

• Il Milan terminerà un campionato di Serie A senza conquistare una posizione in classifica valida per giocare una competizione europea nella stagione successiva per la prima volta dal 2015/16, quando terminò la stagione al settimo posto in classifica.

• La Roma non ha perso nessuna delle ultime 12 partite casalinghe consecutive in Serie A (10V, 2N), striscia di imbattibilità interna più lunga per i giallorossi in un singolo massimo torneo dai primi 12 incontri dell’annata 2020/21 (12 – 9V, 3N con Paulo Fonseca in panchina).

• La Roma ha battuto il Milan in Serie A per la prima volta dal 27 ottobre 2019 (2-1 all’Olimpico), interrompendo una striscia di 10 incontri consecutivi senza successi contro i rossoneri nella competizione (4N, 6P).

• Tutti i 12 gol segnati da Gianluca Mancini in Serie A con la maglia della Roma sono arrivati in partite casalinghe: dal suo esordio in giallorosso nella stagione 2019/20 solamente Robin Gosens (18) e Theo Hernández (17) vantano più reti interne tra i difensori nel massimo torneo.

• Dal suo esordio con la maglia della Roma in Serie A (stagione 2019/20), Gianluca Mancini (10) è uno dei due difensori ad aver raggiunto la doppia cifra di gol realizzati di testa nel massimo campionato, assieme a Bremer (13).

• Ben 10 dei 12 gol segnati da Gianluca Mancini con la maglia della Roma in Serie A sono arrivati di testa, compresi gli ultimi sei consecutivi.

• João Félix ha segnato due gol in due presenze contro la Roma in tutte le competizioni, per una media esatta di uno a incontro: tra le squadre affrontate almeno due volte in carriera solamente contro Eintracht Francoforte (1.5) e Cadice (1.2) il portoghese vanta una media di reti realizzate a incontro superiore rispetto a quella registrata contro i giallorossi.

• Tutti gli ultimi sei gol realizzati da Leandro Paredes in Serie A sono arrivati da una situazione di calcio da fermo (due su punizione diretta, quattro su rigore) - l'argentino è tornato al gol direttamente su calcio di punizione nel massimo torneo per la prima volta dal 3 maggio 2023 (vs Lecce con la maglia della Juventus).

• Bryan Cristante (29 gol e 21 assist) ha raggiunto quota 50 partecipazioni a una rete in Serie A - il centrocampista giallorosso ha segnato quattro gol in questo campionato e solo nel 2017/18 (nove con l'Atalanta) ha fatto meglio in un singolo massimo torneo.

• 500ª panchina in Serie A per Claudio Ranieri: con Nils Liedholm è uno dei due tecnici che hanno allenato la Roma in 3 decenni diversi nel massimo campionato.

• 500ª panchina in Serie A per Claudio Ranieri: la distanza di 34 anni e 251 giorni è la più ampia per un allenatore dal suo esordio nel torneo alla sua 500ª partita.

• La Roma ha trovato la rete in 21 gare di campionato consecutive, mai così tante in una singola stagione di Serie A dal maggio 2017 (21 anche in quel caso).

• Da inizio febbraio scorso solamente Mateo Retegui (13) e Christian Pulisic (10) hanno preso parte a più gol in Serie A rispetto a Matías Soulé (otto - quattro gol e quattro assist).

• Matías Soulé ha fornito quattro assist in questo campionato, stabilendo il suo record di passaggi vincenti in un singolo torneo di Serie A (superati i tre col Frosinone del 2023/24).

• Santiago Giménez (min. 21) è il giocatore del Milan espulso più precocemente in un match di Serie A da Mattia De Sciglio (min. 1 vs Napoli il 3 maggio 2015).

• Solo Hellas Verona (nove) ed Empoli (sette) hanno registrato più cartellini rossi del Milan (sei) nel campionato di Serie A in corso.