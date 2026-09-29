Italia, adesso la Francia: il programma verso il match di Parigi

29 Set 2026 - 08:32
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Dopo aver lasciato la Timsah Arena di Bursa e superato l'allerta meteo in Turchia con un volo charter, l'Italia di Roberto Mancini è rientrata nella notte a Coverciano per iniziare la preparazione in vista del big match di Nations League contro la Francia, in programma venerdì a Parigi.

Dopo la mattinata di riposo concessa per smaltire il viaggio, il ct ha fissato la ripresa per oggi pomeriggio alle 17:00 a porte chiuse, esentando dai carichi di lavoro i titolari scesi in campo a Bursa e riaggregando al gruppo i 10 calciatori rimasti in Italia - tra cui Barella, Gianluca Mancini, Maldini e Ricci -, oltre allo staff tecnico rimasto a Firenze con Maccarone e Lupatelli.

La tabella di marcia proseguirà a Coverciano fino a giovedì pomeriggio quando, al termine della seduta di rifinitura, gli azzurri voleranno alla volta della capitale francese per sfidare i transalpini allo Stade de France

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