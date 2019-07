Juventus, campagna abbonamenti chiusa: Stadium pieno, ma più biglietti disponibili

11/07/2019

L'Allianz Stadium si appresta ad essere un catino bollente anche per la stagione 2019/2020. La campagna abbonamenti della Juventus si è chiusa con successo con una percentuale di rinnovi delle tessere stagionali del 95%, 27700 in totale. La società però, a differenza degli altri anni, ha deciso di non aprire la vendita di nuovi abbonamenti. Una buona notizia per i tifosi che avranno più biglietti a disposizione per le singole partite.

La novità è che quest'anno, chi non è titolare di una tessera annuale, avrà più possibilità di assicurarsi il biglietto per la singola partita, in quanto non verrà aperta la vendita di nuovi abbonamenti, proprio per aumentare la disponibilità dei tagliandi. Gli abbonati per questa stagione sono dunque 27.700, tra posti Standard e Corporate. Anche quest'anno lo spettacolo all'Allianz Stadium è garantito.