Juventus, buone notizie per Allegri: Chiesa torna in gruppo, Milan nel mirino

qui juventus

Il 7 bianconero recupera dall'infortunio muscolare e torna in gruppo, Allegri può convocarlo

La Juventus e Massimiliano Allegri possono sorridere in vista della sfida di campionato contro il Milan a San Siro. Tra tutte le defezioni degli ultimi giorni, infatti, viene meno il nome di Federico Chiesa che nella giornata odierna è tornato ad allenarsi regolarmente col gruppo mettendosi alle spalle l'infortunio muscolare alla coscia. Per il 7 bianconero prende quindi quota la possibilità di vederlo in campo contro i rossoneri, con Allegri che nelle prossime ore lo valuterà al meglio col dubbio di farlo partire dal 1' o inserirlo a gara in corso.

Tra le due opzioni, almeno per il momento la più probabile pare la seconda, col tecnico della Vecchia Signora che potrebbe decidere di chiamare in corsa il 25enne. Una vera e propria arma in più dalla panchina per i bianconeri, con Chiesa che potrebbe avere un ruolo fondamentale a gara in corso a San Siro contro il Milan.

Reduce da un fastidio muscolare alla coscia che lo ha costretto a saltare il derby con il Torino e i due impegni con la Nazionale contro Malta e Inghilterra, il 7 bianconero scalpita. Allegri, però, dovrebbe affidarsi al solito 3-5-2 affidando le chiavi delle fasce a McKennie e Kostic con avanti la coppia Vlahovic-Milik.