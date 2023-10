Juve: Chiesa ancora a parte, Vlahovic dà spettacolo in allenamento

© Getty Images

Alla Continassa prima giornata di lavoro con tutti i calciatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. In vista del big match contro il Milan per Massimiliano Allegri il grande dubbio è Federico Chiesa. L'esterno offensivo bianconero si è infatti ancora allenato a pare e resta in forte dubbio per la partita di domenica. Recuperato e già carico invece Dusan Vlahovic, autore in allenamento di un gol spettacolare in mezza rovesciata tra gli applausi dei compagni.