Juventus, Buffon accoglie Pirlo: "Quindi ora devo chiamarti mister?"

Tanti anni da compagni di squadra, prima in Nazionale e poi alla Juventus, ora vedranno le partite da due punti di vista differenti. Se Gianluigi Buffon continuerà a fare il secondo portiere bianconero cercando di insediare Szczesny, Andrea Pirlo sarà colui che dovrà scegliere se schierare tra i pali il primo o il secondo. Buffon accoglie così l'ex centrocampista come nuovo tecnico: "Quindi ora devo chiamarti mister? In bocca al lupo per questa nuova sfida!".